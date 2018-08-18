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Niğde'de kamyon, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'de arızalanan hafriyat kamyonuna sebze yüklü başka bir kamyonun çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

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Niğde - Adana otoyolunun Başmakçı köyü yakınlarında Yahya Katip yönetimindeki 31 SJ 731 plakalı sebze yüklü kamyon, iddiaya göre, arızalanınca yol kenarına park eden Nail Gül yönetimindeki 51 BD 670 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonda bulunan Mehmet Ali Düzen (9) olay yerinde hayatını kaybetti, şoför Yahya Katip ise sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
 
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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