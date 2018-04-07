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Niğde'de kaza yerine önlem alırken hayatlarından oldular

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Ulukışla'da kaza yapan kazazedeler olay yerinde önlem almaya kalkıştı. Çalışma sırasında kazazedelere başka bir araç da çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR YARALI 2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 51 HF 795 ve 33 NPP 81 plakalı otomobiller, köy yolunda kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza sonrası, araçlarından inip, ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için önlem almaya çalışan kazazedelere, 51 BC 863 plakalı otomobil, çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaçan aracın plakası ise kaza yerinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ümit Akkuş (35) ile kayınbabası olduğu belirtilen Ramazan Dündar'ın (55) öldüğü belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Sema Akkuş (29) ve Sümeyye Akkuş (3) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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