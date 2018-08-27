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Niğde’de otomobil takla attı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Niğde’de otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Niğde-Adana otoyolu Göbeklidağ yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Kayseri istikametine seyreden Ali Y. (46) yönetimindeki 38 AY 848 plakalı otomobil, Niğde’ye 8 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.
 
Kaza sonrası otomobil ters dönerken, araçta bulunan sürücü ve N.Y., A.Y., E.Y., ve M.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 

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