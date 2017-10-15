Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Niğde'de trafik kazası: 3 ölü

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hayrettin Çolakoğlu (64) yönetimindeki 79 DZ 285 plakalı hafif ticari araç, Kardeşgediği mevkisinde Tayyip K'nin (35) kullandığı 33 CRC 50 plakalı tırla çarpıştı.
 
Sürücü Çolakoğlu ile aynı araçtaki Mehmet Koyuncuoğlu (69) ve Suriye uyruklu Zekeriya Albarho (24), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
 
AFAD ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cesetler, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Tır şoförü Tayyip K, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Habur’da tatbikat sürüyor

Habur’da tatbikat sürüyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA