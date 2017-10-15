Niğde'de trafik kazası: 3 ölü
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Hayrettin Çolakoğlu (64) yönetimindeki 79 DZ 285 plakalı hafif ticari araç, Kardeşgediği mevkisinde Tayyip K'nin (35) kullandığı 33 CRC 50 plakalı tırla çarpıştı.
Sürücü Çolakoğlu ile aynı araçtaki Mehmet Koyuncuoğlu (69) ve Suriye uyruklu Zekeriya Albarho (24), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
AFAD ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cesetler, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır şoförü Tayyip K, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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