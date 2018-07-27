Niğde'de yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
Niğde'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan firari zanlı tutuklandı.
- AA
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan firari zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunan ByLock kullanıcısı N.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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