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Niğde'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Niğde'de Taner Özkale (61) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

  • DHA
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Merkez Balhasan Mahallesi Müftü Sokak'ta Taner Özkale'ye ait müstakil evden kötü kokular gelmesi üzerine, mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde Özkale'nin cansız bedenini buldu. 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Taner Özkale'nin evinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, cenaze Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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