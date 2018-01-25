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Niğde'de yolcu midibüsü devrildi: 10 yaralı

Niğde'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen yolcu midibüsünde bulunan 3'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, Niğde-Kayseri Karayolu İlhanlı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yunus Çal yönetimindeki 51 KH 214 plakalı yolcu midibüsü, iddiaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Kazada, sürücü Yunus Çal ile yolcular Bilal Çal, Halil Yılmaz, Bilal Yılmaz, Ahmet Kayadem, Fatma Yılmaz, Fatma Kayadem, Vedat Y. (15), Muhammet Ç. (9) ve Yiğithan Y. (1) yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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