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Niğde'de yük treninin çarptığı 19 yaşındaki genç öldü

Niğde'de rayların üzerinden geçerken yük treninin çarptığı 19 yaşındaki Adem Eroğlu, hayatını kaybetti.

  • DHA
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Kaza, gece yarısı İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kayresi-Ulukışla seferi yapan yük treni, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan Adem Eroğlu'na çarptı. Trenin makinisti Halil K, durumu fark edip ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerin sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eroğlu'nun öldüğü belirlendi.

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