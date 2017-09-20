Niğde'de yük treninin çarptığı 19 yaşındaki genç öldü

Kaza, gece yarısı İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kayresi-Ulukışla seferi yapan yük treni, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan Adem Eroğlu'na çarptı. Trenin makinisti Halil K, durumu fark edip ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerin sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eroğlu'nun öldüğü belirlendi.