Niğde'den Suriye'ye 10 TIR insani yardım malzemesi gönderildi

İHH İnsani Yardım Derneği Niğde şubesi tarafından toplanan 7 TIR patates ve Niğde Belediyesince temin edilen giyecek, battaniye, ayakkabı, çorap gibi malzemelerden oluşan 3 TIR Suriye'ye yola çıktı.

Dernek Başkan Yardımcısı Şaban Koç, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, 7 TIR patates ile Niğde Belediyesinin katkılarıyla toplanan 3 tırlık yardım malzemesini Suriye'ye ulaştırmaya niyet ettiklerini söyledi.

Yardımlarından dolayı Niğdelilere teşekkür eden Koç, "İnşallah bundan sonra zulmün durması için dua ediyoruz ama zulüm duruncaya kadar mazlum coğrafyaya da yardımları Niğde halkının desteği ile ulaştırmayı bir borç biliyoruz." dedi.

Yapılan duanın ardından 10 TIR yola çıktı.

Uğurlama törenine Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile vatandaşlar katıldı.