Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programı, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar ile belediye meclisi üyeleri ve yaklaşık bin kişi takip etti. Hatipoğlu’nu yakından görmek isteyen vatandaşlar, program başlamadan bir saat önce salonu doldurdu. Ayakta kalan vatandaşlar da programı sahnede oturarak takip etti. Peygamber Efendimiz 23 yıllık peygamberlik hayatında dünyanın haritasını, dünyanın dengesini değiştirdi diyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Bugün dünyada 2 milyar Müslüman var. Batılıların ajan firmaları İslam aleminde değişik isimlerde örgütler kurduruyorlar ve insanları birbirlerine vurduruyorlar, kafa kestiriyorlar. Oda tekbir getiriyor, öbürü de tekbir getiriyor, sonrada birbirlerini öldürüyorlar. Bunlar hep kurgu, bunların hepsi birer tezgah, bu gece bunların hiçbirine değinmeyeceğim” dedi.

Hatipoğlu, sohbetinde, İslam dininin hoşgörüsüne, İslamiyetin kız çocuklarına bakışına ve merhamet konularına değinerek, salonda duygusal anlar yaşattı. Vatandaşın yoğun ilgisinden oldukça memnun kaldığını belirten ünlü ilahiyatçı, yaklaşık 1 buçuk saat süren programın sonunda sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.