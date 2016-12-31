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Nijerya'da Boko Haram operasyonlarında 40 yabancı yakalandı

Nijerya'da Boko Haram terör örgütüne yönelik operasyonlarda en az 40 yabancı uyruklu örgüt üyesi yakalandı.

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Nijerya ordu komutanlarından Orgeneral Tukur Buratai, Boko Haram örgütüne karşı Sambisa ormanında yürütülen operasyonlarda en az 40 yabancı uyruklu örgüt üyesinin yakalandığını belirterek, "Bu kişilerle ilgili bilgileri soruşturma tamamlandıktan sonra açıklayacağız." dedi.Boko Haram'dan geriye kalanları temizlemek için Sambisa ormanı bölgesinin tüm giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldıklarını söyleyen Buratai, "Operasyonlar sonucunda Nijerya'da ordu ile savaşan Boko Haram örgütüne başka ülkelerden birçok kişinin katıldığını belirledik." açıklamasını yaptı.
 
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.    

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