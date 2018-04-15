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Nijerya'da Boko Haram'la mücadele: 7 örgüt üyesi öldürüldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 'kalesi' olarak bilinen Sambisa Ormanı'na yapılan operasyonda 7 örgüt üyesi öldürüldü.

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Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa Ormanı'nda, Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendi.

Ordu Sözcüsü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, yaptığı açıklamada, operasyonda 7 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 3'ünün yakalandığını belirtti.

Nwachukwu, operasyonda örgüte ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

 

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