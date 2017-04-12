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Nijerya'da menenjit salgınından 489 kişi öldü

Nijerya Sağlık Bakanı İshak Adewole, Nijerya’da menenjit salgını sonucunda en az 489 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Nijerya Sağlık Bakanı Adewole, ülke genelinde menenjit salgını sonucunda en az 489 kişinin öldüğünü açıkladı. Adewole, ülke genelinde, 4 bin 637 kişide serebrospinal menenjit vakası saptandığını belirtti. Nijerya Bakanlığı, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada 428 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Menenjit vakaları arasında 171 kişide C tipi menenjit vakası olduğunu belirtti. Nijerya’da C tipi menenjitten en çok etkilenen eyaletlerin ise Zamfara, Sokoto, Katsina, Niger ve Kebbi olduğunu aktardı.

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