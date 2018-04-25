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Nijeryalı meclis üyesi yolsuzluk suçlamasıyla göz altında alındı

Nijerya'nın Delta Eyaleti Meclis Üyesi Peter Nwaoboshi, yolsuzluk ve dolandırcılık suçlamasıyla göz altında alındı.

  • AA
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Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonundan (EFCC) yapılan açıklamada, meclis üyesi Nwaoboshi'ye yönelik soruşturmanın yanı sıra iki büyük şirket hakkında da soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Lagos'taki Yüksek Mahkeme'ye çıkan Nwaoboshi suçlamaları reddederken, mahkeme, cuma günü yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar meclis üyesinin göz altında tutulmasına karar verdi.

EFCC, Nwaoboshi'nin, 2014 yılı Mayıs ve Haziran ayları arasında Lagos'ta yasa dışı yollarla 2,2 milyon dolar değerinde mülk edindiğini ve en az 894 bin dolar parayı da hukuka aykırı olarak zimmetine geçirdiğini bildirdi.

 

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