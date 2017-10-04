Nilgün Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yazar Emrah Serbes'in kullandığı otomobilin çarpıştığı araçta bulunan ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nilgün Özçelik, Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de meydana gelen kazada ağır yaralanan ve 12 gün tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün akşam yaşamını yitiren Nilgün Özçelik'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak Manisa'nın Soma ilçesine götürüldü.

Özçelik'in naaşı, Soma'da Emir Hacı Hıdır Bey Camisi'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra Çaltılık Mezarlığı'nda, aynı kazada hayatını kaybeden eşi Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik'in yanına defnedildi.

Törende, kazada tüm ailesini kaybeden 23 yaşındaki Ahmet Özçelik'in metanetli duruşu dikkati çekti. Babasını ve kız kardeşini toğrağa verdikten sonra bugün de annesinin tabutunun başında taziyeleri kabul eden Ahmet Özçelik'e İstanbul'dan gelen arkadaşları destek oldu.