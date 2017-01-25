Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, 29 Ocak'ta nikahı kıyılacak gelin adayı öldü, nişanlısı yaralandı.
- AA
Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu gelin adayı öldü, nişanlısı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cenk Ay (28) yönetimindeki 20 SU 093 plakalı otomobil, Kayseri-Nevşehir karayolunun Garipçe köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, Ay ile nişanlısı Özgül Köylü (27) yaralandı. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Köylü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çiftin, dün Avanos Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvurarak, 29 Ocak Pazar gününe nikah tarihi aldığı öğrenildi.
Köylü'nün cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Avanos'ta toprağa verilecek.
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