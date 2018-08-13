Nişanlısından ayrılınca hayata küstü: 30 yıldır dağda tek başına yaşıyor

Bursa’da hiç evlenmeyen 75 yaşındaki yaşlı adam, dağda yaptığı kulübede tek başına yaşıyor. Yalı adam sebze ve bakliyatlarını ise kendisi yetiştiriyor.

Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde 1943 yılında dünyaya gelen Ahmet Softa, askere gidene kadar köyde babasının yanında çobanlık yaptı. Askerdeyken babası ölen Softa, askerlik bittikten sonra köyüne döndü.

İlerleyen yıllarda nişanlanan Softa, nişan bozulunca adeta hayata küstü. Diğer 5 kardeşi evlenip hayatlarını kurunca tek başına kaldı.

30 YILDIR DAĞDA YAŞIYOR

Softa, 30 yıl önce köyden uzaklaşmaya karar verip, ormanların içinde kendine küçük bir kulübe yapıp, burada tek başına yaşamaya başladı.

Küçük kulübesinin etrafına sebze ve bakliyat eken yaşlı adam, teknolojiden uzak bir hayat yaşıyor. Emekli maaşı ve bakacak kimsesi olmayan Softa, 75 yaşında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sadece kulübesinden cuma günleri cuma namazına gitmek için çıkan ve en yakın köye 2 saat yürüyen yaşlı adam, buradan da bir haftalık ekmeğini alıyor.

'EV İSTEMEDİ'

Düğüncüler köyünün muhtarı Abdullah Kaya, "Ahmet amcamız yıllardır burada tek başına yaşıyor. Bulunduğumuz köy Bursa ile Balıkesir sınırında. Hiç evlenmedi. Kimsesi olmadığı için bu şekilde yaşamaya mecbur. Hiç boş durmuyor. Kışlık odunlarını yazdan kendi hazırlıyor. Amcamıza yardım yapılsa daha iyi olur. Biz kendisine köyde bir ev yapmak istedik, kabul etmedi. Benim burada rahatım daha iyi dedi. Bulunduğumuz alan Bursa şehir merkezine 115, Büyükorhan ilçesine ise 25 kilometre uzaklıkta” şeklinde konuştu.