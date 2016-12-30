Şişme Noel Baba'yı sünnet edip bıçakladılar

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde toplanan ve "Edep Ya Hu" yazılı bir pankartla yürüyen Anadolu Gençlik Derneği üyesi grup, tekbir getirerek Beyazıt Kampusu ana kapısına gitti.

"NOEL'DEN HAYIR GELMEZ"

Kampus dışında çevik kuvvet ekiplerinin önlem aldığı görüldü. "No'el'den hayır gelmez", "Noel Müslümanlığa indirilen bir darbedir" yazılı pankartların yer aldığı gösteride basın açıklaması yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Mücahit Çaykaravi, Müslümanların Yılbaşı gecesinin Muharrem ayının birinci gecesi olduğunu belirtti.

İslam dininde Noel ve yılbaşı kutlamalarının yeri olmadığını söyleyen Çaykaravi, "İslam'da yeni yıl Muharrem ayının birinci günü ile başlar. Dinimizde Noel ve yılbaşı kutlamalarının hiçbir yeri bulunmamaktadır. Bu yılbaşının biz Müslümanlar için, resmi ve milletlerarası bir takvim başlangıcı olmasından başka hiçbir kıymet ve değeri asla yoktur" diye konuştu.

"NOEL BABA KİMLİK BUNALIMINA YOL AÇIYOR"

Yılbaşı kutlaması, Noel ağacı süslemesi, Noel babanın hediye bırakması gibi adetlerin toplumda kültürel tahribata ve kimlik bunalımına yol açtığını ifade eden Çaykaravi, bu adetlerin yeni yetişen kuşakları kendi öz değerinden koparıp, batının yaşam tarzına alıştırdığını, giderek Hıristiyanların değer ve inançlarını benimsemeye götürdüğünü belirtti. Protesto gösterisini Hıristiyanofobi, gayri Müslim düşmanlığı nefret suçu olarak nitelendirenlere yanıt veren Çaykaravi, gayri Müslim azınlıklara kin ya da düşmanlık beslenmediğini söyleyerek, "Gayri Müslim azınlıkların bütün hakları İslam devletinin ve Müslümanların teminatı altındadır" dedi.

NOEL BABAYI SÜNNET EDİP BIÇAKLADILAR

Grup basın açıklamasının ardından Noel baba şeklindeki balon maketin önüne bira kutuları, haç ve enjektör koydu. Grup şişme Noel Baba' yı sünnet ettikten sonra bıçakladı.

Beyazıt Meydanı'ndaki protestoyu izleyen bir öğrenci Noel'in kutlanmasına yönelik tepkiyi mantıklı bulduğunu ancak Türkiye'de yılbaşı kutlamalarının İsa'nın doğumuna ya da Noel'e yönelik olmadığını söyledi.

Bir başka öğrenci ise eylemcileri haklı bulduğunu belirterek Yılbaşını alkol almanın bir bahanesi olarak gördüğünü belirtti. Başka bir öğrenci ise okuldaki Hıristiyan öğrencilerin bu protesto nedeniyle rahatsız olduklarını, onların da kültürlerine saygılı olunması gerektiğini ifade etti.