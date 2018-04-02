Nokia 2010 geri dönüyor

HMD Global, klasik Nokia telefonların modernleştirilmiş versiyonlarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. İlk olarak 1994 yılında piyasaya sürülen Nokia 2010, gelecek yıl tam da telefonun 25. yıldönümü sırasında yeni versiyonuyla satışa sunulacak. Cihazın duyurusunun ise Mobile World Congress 2019 etkinliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Telefon tabii ki yine sadece belli pazarlarda bulunabilecek.

Ufak tasarım değişikliklerinin yapılacağı tahmin edilirken, 4G LTE bağlantısı ve renkli ekran gelecek özelliklerden olacak. Nokia Series 30+ işletim sistemi ile çalışacak cihaz, yüksek ihtimalle WhatsApp ve Facebook gibi popüler uygulamalara da destek verecek. HMD Global’in bu konuyla ilgili olarak Facebook ile görüşmeler yaptığı söyleniyor. Bir diğer iddia ise cihazın Nokia A10 adıyla kırmızı, sarı ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek olması ihtimali.

(ShiftdeIete)