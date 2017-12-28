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Nostaljik Tramvay Taksim Meydanı'na getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nde yaptığı çalışmalar nedeniyle faaliyeti askıya alınan Nostaljik Tramvay tekrar Taksim'e getirildi.

  • AA
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İstiklal Caddesi'nde 13 Ocak'ta başlatılan altyapı, çevre düzenleme ve tramvay raylarını yenileme çalışmaları sona yaklaştı. Bu kapsamda kaldırılan Nostaljik Tramvay dün gece test sürüşü için tekrar Taksim'e getirildi.

2 vagon Taksim Meydanı'na indirilirken, henüz yeni yapılan ve raylara yerleştirilmeyen 2 vagon da üzeri brandalarla kapatılmış şekilde bekletiliyor. Ray ve elektrik düzenlemesindeki çalışmaların bitmesi durumunda Nostaljik Tramvay test sürüşlerine başlayacak.

Bu arada getirilen Nostaljik Tramvay vagonlarının ise tamir, bakım ve onarımlarını yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tramvayın yeni yıldan önce seferlerine başlaması için çalışmalarına devam ediyor.

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