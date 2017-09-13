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Nüfus cüzdanını kaybetti, hakkında onlarca dava açıldı

İstanbul’da 11 yıl önce nüfus cüzdanını kaybeden Batmanlı Mehmet Ayhan, dolandırıcılar tarafından adına yapılan işlemler yüzünden hakkında onlarca dava açıldığını ileri sürdü.

  • İHA
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Batman’ın Beşiri ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 3 çocuk abası Mehmet Ayhan, 2006 yılında İstanbul’da çalıştığı sırada nüfus cüzdanını kaybettiğini belirtti. Kayıp başvurusundan sonra yeni nüfus cüzdanı çıkarttığını anlatan Ayhan, dolandırıcıların kayıp kimliği ile çeşitli işlemler yaptığını ileri sürdü. Kendi adına bankalarda hesaplar açıldığını ve farklı farklı adresler gösterilerek kara para aklandığını iddia eden Ayhan, "Polis bunları yapan şahsı suçüstü yakalıyorlar. Bu adam benim kimliğimle benim adıma 7 ay hapse girmiş. Ben dışarıda olduğum halde 7 ay hapis yattığım görülüyor. Bu olayı 11 yıl aradan sonra bana gelen mahkeme tebligatlarıyla öğrendim. Bu adamın bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Bu dolandırıcı benim kimliğimle cezaevinde yatarken ben kot fabrikasında çalışıyordum. Nüfus cüzdanımı kaybettiğim için mağdur oldum. Kimliğini kaybedenler dikkat etsin. Benim gibi dolandırıcıların eline düşerlerse hayatları kararır. Mahkemelerim sürüyor ve şuanda da bana hapis cezası gelmiş ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

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