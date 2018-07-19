Malatya'nın Akçadağ ilçesinde nüfus kayıtlarına "ölü" olarak kaydedilen Barış Durdu, yapılan yanlışlığın giderilmesi için açtığı davayı kazandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da yaşayan KOAH ve kalp hastası Barış Durdu (39), tedavi olmak için hastaneden randevu talep etti. Bir süre sonra hastaneden aranan Durdu'ya, "kayıtlara göre ölü göründüğü" söylendi.

Durdu, durumun düzeltilmesi için dava açtı.

Durdu'nun avukatı Leyla Tekedereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşayan müvekkilinin, durumu öğrendikten sonra Malatya'ya gelerek hukuki süreci başlattığını söyledi.

Müvekkilinin köyünde, kendisiyle aynı isim ve soyadını taşıyan başka bir kişinin vefat ettiğini, bu kişinin kimliği bulunamadığı için Durdu'nun kayıtlara "ölü" olarak geçtiğini anlatan Tekedereli, bunun üzerine dava açtıklarını belirtti.

Tekedereli, davayı açtıkları gün karar çıktığını kaydederek, "Barış beyin KOAH ve kalp hastası olması, süreci hızlandırdı. Yerel mahkeme de bu konuda bizimle aynı kanaatteydi ve süreci çok çabuk bir şekilde sonuçlandırdık. Davamızın aşamalarını elden takip ederek ve duruşmasını aynı gün yaparak kararı kesinleştirdik." diye konuştu.

Müvekkilinin Ankara'ya "sağ" olarak döndüğünü ifade eden Tekedereli, Durdu'yu mağdur eden kişiler hakkında da şikayetçi olacaklarını sözlerine ekledi.