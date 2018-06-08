Nuh Albayrak: Hiç kıvırmayın, bu yüzsüzlüğünüzle yüzleşeceksiniz. Nuh Albayrak, bugünkü yazısında, Cumhur İttifakı'na karşı kurulan 'şer ittifakının' seçim telaşında gözden kaçırmaya çalıştıklarını seçmenle paylaştı. Albayrak, cumhurbaşkanı adayı olmak için yarışan şer ittifakı adaylarının vaatlerini ve çalışmaları arasındaki zıtrlığı gözler önüne serdi.