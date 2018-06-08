Nuh Albayrak: Hiç kıvırmayın, bu yüzsüzlüğünüzle yüzleşeceksiniz.
Nuh Albayrak, bugünkü yazısında, Cumhur İttifakı'na karşı kurulan 'şer ittifakının' seçim telaşında gözden kaçırmaya çalıştıklarını seçmenle paylaştı. Albayrak, cumhurbaşkanı adayı olmak için yarışan şer ittifakı adaylarının vaatlerini ve çalışmaları arasındaki zıtrlığı gözler önüne serdi.
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Nuh Albayrak, 16 Nisan referandumunda “Cumhurbaşkanlığı sistemi diktatörlüktür'' propagandası yapıp seçmeninden ''bu sistemi kaldırma'' vaadiyle oy isteyen muhalefet partilerini yerden yere vurdu.
Yazısında, benzemezler ittifakının canla başla cumhurbaşkanı olmaya çalışa adaylarına, “Seçimde halktan, tekrar parlamenter sisteme dönmek için oy isteyeceğiz' dememiş miydiniz?'' sorusunu yönelten Albayrak, ''Şimdi ise, parlamenter sisteme nasıl döneceğinize dair tek kelime etmezken, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olmak için yırtınıyorsunuz.'' dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.