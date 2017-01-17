Nuh Albayrak: Çok farklı şeyler ortaya çıkacak

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak Reina katliamcısının yakalanmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Çok farklı şeyler ortaya çıkacak. Ben başından bu yana bu saldırının sıradan olmadığını yazdım söyledim. Mutlaka konuşturacaklardır ve bağlantıları çözeceklerdir." dedi.

Nuh Albayrak'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle...

ÇOK FARKLI BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKACAK

Ben gerçekten çok başarılı buluyorum. Özellikle sağ ele geçirilmesi. Çünkü bu tür teröristler sağ yakalanacaklarını anladıklarında kendilerini imha ediyorlar. Bence bundan sonra özellikle o gece ortalığı velveleye verenler, özellikle Müslümanların tahrik ettiği için yapılan saldırı diye son derece ucuz beyanatta bulunanlar düşünsün bence. Onların düşüncelerinin karşılıksız olduğu ortaya çıkacak. Çok farklı şeyler ortaya çıkacak. Ben başından bu yana bu saldırının sıradan olmadığını yazdım söyledim. Mutlaka konuşturacaklardır ve bağlantıları çözeceklerdir.

Bundan sonra bu saldırı başka bir çok tezgahların da ipuçlarını bize verecek. Ben bu haberi duyunca gerçekten çok şaşırdım. Bu tür teröristler kolay kolay sağ ele geçirilmiyor. Ya onların yandaşları kendilerini yok ediyor ya da kendi kendilerini yok ediyorlar. Ben çok başarılı buluyorum. Gelişmeleri birlikte görelim' dedi.

LÜKS SEMTLERDE SİTELERDE BU TÜR OLAY SÖZ KONUSU

Kiralık evler meselsini biz Star Gazetesi olarak gündeme getirmiştik Havaalanı saldırısından sonra. Bu çok ciddi bir problem. Özelilkel lüks semtlerde sitelerde bu tür olay söz konusu.

Biz başından beri DEAŞ üstlenmesi meselesini son derece yüzeysel ve çok operasyonel bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle 30 kişilik takipçisi olan bir hesaptan yapıldı ve Reuters bunu dillendirdi. olsa olsa DEAŞ burada veya DEAŞ'a yakın kaynaklar terör grupları tetikçi olarak kullanmış olabilir. Ancak bu işin organizasyonu çok farklı bir organizasyon. Az önce onun için söyledim çok farklı bağlantılar ortaya çıkacak. Polislerin bu kadar dışarıda olduğu bir gecede içi silah dolu bir bavulla oraya elini kolunu sallaya sallaya gelmesi normal bir şey değil. Ben bunun ucunun FETÖ'ye kadar dayanacağını düşünüyorum.