Nuh Albayrak’a Yılın Medya Ödülü

Dünya Basın Mensupları Derneği’nin (DBMD) 2017 Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu. İş ve bürokrasi dünyasından önemli temsilcilerin katıldığı gecede Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’a, DBMD Genel Başkanı Muzaffer Tunç tarafından Yılın Medya Ödülü takdim edildi. TV 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir’in de ödüle layık görüldüğü gecede Başkan Muzaffer Tunç, “Ödülleri verirken Türkiye’ye ve dünyaya menfaati olan insanları öne çıkararak vitrine aldık” dedi.