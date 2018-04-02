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Enerji Bakanlığı'ndan Nükleer enerji için özel kamu spotu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı nükleer santral için kamu spotunda Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz oynadı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer santral için çok özel bir kamu spotu hazırladı. 

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün oynadığı kamu spotunun yönetmenliğini Mc Donald’s, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi.

Prof Dr Aziz Sancar’ın çekimleri Kuzey Carolina’nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirilirken, Prof Dr Melahat Bilge Demirköz’ün çekimleri Ankara’da TAEK’te ve İstanbul’da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi’nde, diğer çekimler ise yine İstanbul’da çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi.

Çekimleri toplam 4 gün süren kamu spotunun post prodüksiyonu 1,5 ay sürdü.

Son teknoloji prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı filmin yapımcılığını bir Türk şirketi üstlendi.

Akkuyu Nükleer Santralı'nın temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek. 

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