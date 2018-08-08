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Nurdağı ilçesinde çıkan yangında, 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında, 4 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.

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Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi mevkisindeki kızılçam ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Nurdağı Orman İşletme Şefliği ile Türkoğlu ilçesinden yardıma gelen 3 arazöz, 1 su tankı ve 1 iş makinesiyle yapılan hızlı ve erken müdahale sonucu yangın, şiddetli rüzgara rağmen yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangında 4 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.

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