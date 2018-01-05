Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in oğlu yakalandı

Karagümrük çetesi olarak bilinen Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in 9 suçtan aranan 36 yaşındaki oğlu Nurettin Ergin Fatih’te yakalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yağma, sahtecilik ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarının da arasında bulunduğu 9 suçtan hakkında yakalama emri bulunan Nurettin Ergin’in Fatih Dervişali Mahallesinde olduğunu tespit etti. Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in oğlu yakalandı
 
Yapılan tespit üzerine harekete geçen ekipler Nurettin Ergin’i gözaltına aldı. Emniyete getirilen Ergin, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA