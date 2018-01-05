Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in oğlu yakalandı
Karagümrük çetesi olarak bilinen Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in 9 suçtan aranan 36 yaşındaki oğlu Nurettin Ergin Fatih’te yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yağma, sahtecilik ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarının da arasında bulunduğu 9 suçtan hakkında yakalama emri bulunan Nurettin Ergin’in Fatih Dervişali Mahallesinde olduğunu tespit etti. Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in oğlu yakalandı
Yapılan tespit üzerine harekete geçen ekipler Nurettin Ergin’i gözaltına aldı. Emniyete getirilen Ergin, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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