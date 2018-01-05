Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yağma, sahtecilik ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarının da arasında bulunduğu 9 suçtan hakkında yakalama emri bulunan Nurettin Ergin’in Fatih Dervişali Mahallesinde olduğunu tespit etti. Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in oğlu yakalandı

Yapılan tespit üzerine harekete geçen ekipler Nurettin Ergin’i gözaltına aldı. Emniyete getirilen Ergin, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.