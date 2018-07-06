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Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’in Nusaybin ile Ömerli ilçeleri kırsalındaki iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın duyurulmasının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Ömerli ve Nusaybin ilçeleri kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün 08.00 itibari ile Ömerli’ye bağlı Kovanlı Mahallesi ve Nusaybin’e bağlı Doğanlı Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.
 
Yasak kararının duyurulmasının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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