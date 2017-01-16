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Nusaybin'de 1 terörist cesedi bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde 1 terörist cesedi bulundu.

  • İHA
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Sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği bölgelerde teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fırat Mahallesi'nde askerler tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin cesedi bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgede arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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