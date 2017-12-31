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Nusaybin’de 1 terörist teslim oldu

Suriye’den gelen PKK/PYD üyesi bir terörist, Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • İHA
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “31.12.2017 günü 08.15 sıralarında PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğunu beyan eden şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi. 

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