Nusaybin’de 1 terörist teslim oldu
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
- İHA
Edinilen bililere göre, Suriye’den gelen terör örgütü PKK/PYD üyesi bir kadın terörist, sınırı geçerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Silahsız bir şekilde teslim olan terörist, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.