Nusaybin’de 1 terörist teslim oldu

Edinilen bililere göre, Suriye’den gelen terör örgütü PKK/PYD üyesi bir kadın terörist, sınırı geçerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Silahsız bir şekilde teslim olan terörist, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.