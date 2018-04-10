Nusaybin’de 3 terörist teslim oldu

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamalarda, “4-8 Nisan’da PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen iki şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. 9 Nisan’da da PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs yine Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Söz konusu bölücü terör örgütü mensubu da hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.