Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nusaybin’de 3 terörist teslim oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamalarda, “4-8 Nisan’da PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen iki şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. 9 Nisan’da da PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs yine Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Söz konusu bölücü terör örgütü mensubu da hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrailli keskin nişancı Filistinli genci böyle katletti

İsrailli keskin nişancı Filistinli genci böyle katletti

Bunlar ancak Çin'de olur

Bunlar ancak Çin'de olur

Bu canavarlar şoke etti

Bu canavarlar şoke etti

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

Tarihin en çirkin kral ve kraliçeleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA