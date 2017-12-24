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Nusaybin'de bıçaklı saldırı: 1 ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yürüyen 17 yaşındaki Umut Aydın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Aydın, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

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