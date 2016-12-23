Nusaybin’de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçesi kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince bugün 06.00 itibari ile Nusaybin ilçesine bağlı olan Koruköy Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.