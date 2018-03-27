Nusaybin’de bir PKK'lı terörist teslim oldu

PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahsın Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtildi. BTÖ mensubunun, hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
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