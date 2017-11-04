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Nusaybin'de çocukların bulduğu cisim patladı: 3 çocuk yaralı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, 3 çocuk, sokakta bulup oynadıkları cismin patlaması sonucu yaralandı.

  • DHA
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Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi, Yasemin Sokak'ta oynayan çocuklar, buldukları cisimle oynamaya başladı. Çocukların kurcaladığı cisim patlayınca, yaşları 12- 13 arasında değişen N.Y., Y.Y. ve Ö.Y. yaralandı. Patlama sesi üzerine olay yerine gelen çevredekilerin yardımı ile yaralı çocuklar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, patlayan cismin ne olduğunun tespiti için soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

 

DHA-Güvenlik -  - Ahmet AKKUŞ

2017-11-04 18:23:15

 

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