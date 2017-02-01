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Nusaybin'de çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgede çok sayıda patlayıcı ve mühimmat bulundu.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgedeki çalışmalarda biri fitil ateşlemeli 3 el yapımı bomba, 4 tüfek bombası,15 havan mühimmatı, roketatar mühimmatı, 4 el bombası ve 9 launcher fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi.

Nusaybin ilçesinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca-7 Operasyonu'nun ardından 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.

 

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