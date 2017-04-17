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Nusaybin'de mahalle muhtarı terörden tutuklandı

Mardin'in Nusaybin İlçesi Fırat Mahallesi muhtarı Hayrettin Özdemir, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

  • DHA
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Nusaybin'de savcılığın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fırat Mahallesi muhtarı Hayrettir Özdemir, sorgulanmak üzere Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki sorgusunun tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, adliyeye sevk edildi.
 
Savcılıkta ifade veren Hayrettin Özdemir, daha sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe verdiği ifadenin ardından Hayrettin Özdemir, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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