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Nusaybin'de PKK cephaneliği ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallelerde çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı bulundu.

  • MUAMMER BAŞKAN-MARDİN
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Star muhabirinin aldığı bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK’lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.
 
  Polis ekiplerince Fırat Mahallesi'nde yapılan arama ve kazı çalışmasında 1adet roketatar, 4 roket atar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet biksi silahı, silahlara ait 15 şarjör ve 450 fişek ile 2'si küçük tüpe tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
 
  Ele geçirilen silahlara el konulurken, patlayıcılar ise kontrollü bir şekilde imha edildi.

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