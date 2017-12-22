Nusaybin'de polis aracı ile TIR çarpıştı: 2 polis yaralı

Nusaybin ilçesinden geçen İpek Yolu'nun Balaban köy yolu mevkiinde, Şırnak'ın Cizre ilçesi istikametine giden sürücüsünün ismi belirlenemeyen sivil polis aracı, belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamete giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GC 2870 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, polis memurları İ.O.E. ve S.K., yaralandı. Yaralı polisler, 112 ambulanslarıyla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.