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Nusaybin’de sınıra seyyar duvar örüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti sınır bölgesine, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki beton bloklarla duvar örüldü.

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Suriye sınırındaki sınır ihlalleri ve kaçakçılığın önüne geçmek için başlatılan çalışma kapsamında Nusaybin ile Kamışlı kenti arasına 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki taşınabilir beton bloklarla duvar örülüyor. Hazır beton duvarların, istenildiği zaman kaldırılarak taşınabilir özellikte olduğu belirtilirken, bu sayede sınır hattı boyunca her türlü sıkıntının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
 
Nusaybinli vatandaş Sinan Kardeş, "Örülen duvarlar eğer güvenlik içinse, yani bu şehre konulan bombaları engellemek içinse bence iyi bir şeydir. Duvarın kötü yanı da Kamışlı’da akrabalarımız var. Eskiden tellerin yanına gidip selamlaşabiliyorduk. Şuanda o duvar örüldü, artık birbirimizi göremeyeceğiz" dedi. 
 

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