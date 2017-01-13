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Nusaybin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bazı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski Nusaybin Belediyesi yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

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