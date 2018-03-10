Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nusaybin'de terör örgütü PKK patlayıcıları imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerinin ele geçirdiği terör örgütü PKK'ya ait patlayıcıların kontrollü imhası sırasında çıkan gürültü, ilçenin her tarafından duyuldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nusaybin'de terör örgütü PKK'nın açtığı hendeklerin kapatılması ve barikatların temizlenmesinin ardından, inşaatı devam eden konut bölgesinde güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen patlayıcılar, Suriye sınırına sıfır noktasındaki Kışla Mahallesi'nde toplandı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından, toplanan patlayıcıların tamamı, aynı anda imha edildi. İmha sırasındaki patlamanın sesi, ilçenin her tarafından duyuldu. Kısa süreli paniğe neden olan gürültünün, ele geçirilen patlayıcıların imhası sırasında ortaya çıktığını öğrenen vatandaşlar, daha sonra günlük yaşamına devam etti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Leopar dehşeti kamerada

Leopar dehşeti kamerada

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA