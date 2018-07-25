Nusaybin'de yürütülen operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunup tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon bölgesinde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 03.00 itibarıyla Yavruköy ve İlkadım mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, yasağa uyulmasının can ve mal güvenliği açısından önem taşıdığı kaydedildi.