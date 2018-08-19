Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nusaybin'de TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kömür yüklü TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yanındaki Abdulhakim Demir (37) hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nusaybin'den Şırnak'ın Cizre ilçesi istikametine giden Gökhan Kösen yönetimindeki 27 J 4173 plakalı kömür yüklü TIR, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Kösen yaralanırken, yanındaki Abdulhakim Demir yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yaralı sürücü Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Abdulhakim Demir'in cenazesi ise otopsi için morga konuldu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

4 büyükler arasında yapılan transferler

4 büyükler arasında yapılan transferler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA