Nusra Cephesi'nden Rus Büyükelçi suikastýna iliþkin açýklama

Mýsýr gazetesi El Yum El Seba ise Karlov'a düzenlenen suikastý, Fetih el Þam öncülüðünde Ýdlib'de kurulan Fetih Ordusu'nun (Nusra Cephesi) üstlendiðini yazmýþtý.

Haberde, Fetih Ordusu'nun suikastý üstlendiðini açýkladýðý sözde bildirinin görüntüsüne de yer verilmiþti.

SAHTE BÝLDÝRÝ OLDUÐU ORTAYA ÇIKTI

Ancak Nusra Cephesi'ne ait olduðu iddia edilen bildirinin sahte ve montaj bir bildiri olduðu anlaþýldý. Konuyla ilgili açýklama yapan örgütün sözcüsü de bildirinin kendilerine ait olmadýðýný açýkladý. Bu geliþme, Ýran ve Mýsýr'ýn, FETÖ'cü terörist Mevlüt Altýntaþ'ýn gerçekleþtirdiði Karlov suikastinin izlerini silme ve dikkatleri daðýtmaya yönelik algý operasyonu çabasý olarak deðerlendiriliyor.