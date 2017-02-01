Nusret taklidiyle patates pişiren asker güldürdü
Sosyal medyada rekor kıran et ustası Nusret'in görüntülerinin ardından bir karşılık da Mehmetçik'ten geldi.
Vatani görevi yapan Mehmetçik'in Nusret'i taklit ederek pişirdiği patates videosu hızla yayılıyor.
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