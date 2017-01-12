İbrahim Halil Baran gözaltına alındı

Türk Telekom müzik 2016 yılında da müzikseverleri coşturdu

Türk Telekom Müzik, 2016’da da müzikle kullanıcılarının her anını keyiflendirdi. 2016’da en çok indirilen albüm Tarkan’ın ‘Ahde Vefa’ albümü, en çok dinlenen sanatçı Demet Akalın, en çok dinlenen şarkı ‘Cevapsız Çınlama’ oldu.