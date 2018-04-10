O birlikteki FETÖ’cü yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele havadan kurşun yağdırıp asker indiren üç helikopterden biri İzmir'deki Çiğli Ana Jet Üssü'ne dönerken, ikisi ise yakıt ikmali yapmak için indikleri Bodrum Mumcular bölgesindeki IMSIK Askeri Havalimanı'nda personel tarafından kullanılamaz hale getirilmişti.2 pilot, birlik içinde yakalanıp, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmişti.

O BİRLİKTEN ÇIKAN FETÖ'CÜ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığ'nın talimatıyla Terörle Mücadele Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 2017 yılı Ağustos ayına kadar FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve 2012 yılından beri IMSIK Kara Havacılık Eğitim ve Taktik Komutanlığında Astsubay Başçavuş olduğu tespit edilen H.Ö isimli şahıs gözaltına alındı.

05 Nisan 2018 günü yapılan operasyon ile görev yaptığı birlikte gözaltına alınan H.Ö.,Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde sorgulandı. Şüpheli alınan ifadesinde,1992 yılından 2017 yılı Ağustos ayına kadar FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiğini ikrar ederek, örgüte himmet adı altında bağışta bulunduğunu, örgüte ait evlerde sohbet adı altında toplantılara katılarak örgütün asker yapılanması içerisinde yer alan astsubay rütbesindeki şahıslarla kaldığını ifade etti.

H.Ö, bugün sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: SABAH